تأجيل "يورو السيدات" إلى 2022

المصدر: متابعة- إيهاب زهدي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات، إلى عام 2022، بعدما كان مقرراً إقامتها صيف العام المقبل 2021 في إنجلترا.

وتم التأجيل حتى لا تتعارض "يورو السيدات"، مع بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال، ودورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بعدما تم تأجيلهما من العام الجاري، إلى العام المقبل.

والجدير بالذكر، أنه تأهلت بالفعل ثلاثة منتخبات أوروبية إلى مسابقة كرة القدم للسيدات بأولمبياد طوكيو، وهي إنجلترا وهولندا والسويد، فيما لا يزال سباق التأهل مستمراً، إذ تحتل اسكتلندا المركز الثاني في المجموعة الخامسة، وويلز المرتبة الثانية في المجموعة الثالثة.