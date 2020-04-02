الدوري الاميركي للمحترفين: لا حالات جديدة في صفوف نتس وليكرز بعد الحجر

لم تسجل أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف ناديي بروكلين نتس ولوس انجليس ليكرز ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وذلك بعد الحجر الصحي للاعبيهما والذي تلا حالات ايجابية في صفوفهما.
ففي منتصف مارس جاءت نتيجة أربعة لاعبين من نتس بينهم النجم كيفن دورانت، ايجابية بعد خضوعهم لفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19"، فوضع الفريق بأكمله في حجر على مدى 14 يوماً على سبيل الاحتياط.
أما ليكرز، فأعلن عن وجود حالتين ايجابيتين في صفوفه من دون الكشف عن هوية اللاعبين.
وكانت المباراة الأخيرة لنتس في مواجهة ليكرز بالذات ما استدعى خضوع لاعبي الأخير للحجر الصحي ايضا.
وأكد المدير الرياضي في نتس شون ماركس بان اللاعبين الأربعة الذين اصيبوا بفروس كورونا لا يشعرون حاليا بأي عوارض.
واكد الناديان انهما سيواصلان العمل بالارشادات الصحية للحكومة الاميركية، لا سيما من ناحية التباعد الاجتماعي والحجر.
وتطرق ماركس إلى اصابة نجمي الفريق كيفن دورانت الذي يعاني من تمزق في وتر اخيل وغاب عن الملاعب منذ نهائي الدوري عام 2019 حين كان في صفوف غولدن ستايت ووريرز، وكايري إرفينغ المصاب في كتفه، من دون ان يرغب في الحديث عن موعد محدد لعودتهما.
وقال ماركس "ليس عادلاً لهذين الرياضيين ولا للفريق بتحديد موعد معين"، رافضا الاعتبار بأن تعليق الدوري قد يكون فرصة لهما للعودة الى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.
وتوقف الدوري الاميركي للمحترفين في 11 مارس من دون ان يتم تحديد أي موعد جديد لمعاودة النشاط.