«فيفبرو»: استكمال الموسم الحالي أولوية

المصدر: (عواصم - وكالات)

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» أمس إن استكمال الموسم الحالي يجب أن يحظى بأولوية حال استئناف النشاط الكروي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وتوقفت الحركة الرياضية في جميع أنحاء العالم وتم تعليق مسابقات كرة القدم المحلية وتأجيل بطولتي أوروبا وكوبا أمريكا إلى العام المقبل. ومن غير الواضح متى سيتم استئناف النشاط. وقال يوناس باير-هوفمان الأمين العام للاتحاد إن عدم استكمال الموسم الحالي لم يعد خياراً للجميع في اللحظة الراهنة.

وأبلغ الصحفيين «كل الأطراف في كرة القدم ستخسر حال (عدم استكمال الموسم).»إذا كانت لدينا فرصة لإنهاء الموسم فعلينا أن نستغلها لأن التداعيات ستكون وخيمة على اللاعبين وكل أطراف اللعبة «.

وقال باير-هوفمان‭ ‬إن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يتابع العديد من النماذج الجيدة والسيئة حول العالم في طريقة التعامل مع الأزمة.