لاعبو لايبزغ يساعدون عاملي النادي

المصدر: (برلين - وكالات)

قرر لاعبو فريق لايبزغ الألماني لكرة القدم، التنازل عن نسبة من رواتبهم، من أجل مساعدة العاملين في النادي، في ظل الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، (كوفيد ـــ 19).

وكانت مبادرة مشابهة قد اتخذت في عدد من الأندية الأخرى في الدوري الألماني (بوندسليغا)، وكذلك أندية أوروبية أخرى، مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

وقال فيلى أوربان قائد فريق لايبزغ، في بيان أمس: نحن كفريق، نريد أن نلعب دورنا.

الكثير من الناس يفقدون وظائفهم في هذه الفترة، والبعض يضطر للعمل بدوام جزئي. نحن كفريق، سعداء بالطبع، لأن ذلك لم يصبح أمراً اضطرارياً في لايبزغ حتى الآن، ونرغب في الإسهام في المحافظة على هذا الوضع.

وجاءت مبادرة لايبزغ، المدعوم من شركة «ريد بول» المنتجة لمشروبات الطاقة، عقب مبادرة مشابهة، أطلقها ريد بول سالزبورغ النمساوي، المدعوم من الشركة نفسها. وقال ماركوس كرويتشه مدير الكرة بالنادي «في الوضع الحالي، تعد هذه علامة جيدة ومهمة لفريقنا.

فهذا يظهر أننا في هذه الأوقات، نتكاتف كنادٍ، للتعامل مع مثل هذه المرحلة الحرجة معاً».