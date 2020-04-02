حفل يجمع مليون يورو لمكافحة «كورونا»

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، أن حفلاً موسيقياً عبر الإنترنت في نهاية الأسبوع، جمع مليون يورو ستخصص لشراء معدات طبية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة في بيان أن المبلغ سيستخدم لتوفير أجهزة تنفس وألبسة طبية وكمامات وقفازات واقية للعاملين في مجال العناية الصحية في البلاد، التي تعد من الأكثر تضرراً بجائحة «كوفيد-19».

وأشارت الرابطة إلى أن الحفل الذي تم بثه السبت عبر أكثر من 100 منصة رقمية عبر الإنترنت، تابعه أكثر من 50 مليون شخص من 182 بلداً، وستخصص عائداته لتوفير 1115 جهاز تنفس، وأكثر من مليون كمامة واقية ومئات آلاف القفازات والألبسة الطبية الواقية.