رئيس الاتحاد الإيطالي: لن أفسد الموسم الجديد لإنقاذ الحالي

المصدر: متابعة ــ إيهاب زهدي

أكد جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، رفضه التام لفكرة إكمال الدوري الإيطالي بداية الموسم المقبل، وتحديداً خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين، موضحاً أنه لن يغامر بإفساد موسم آخر من أجل الموسم الحالي.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي للكرة، أن الأولوية ستعطى للعودة إلى ختام البطولة الحالية بداية من 20 مايو أو أوائل يونيو المقبلين، وحتى نهاية يوليو 2020، وأكد رفض الحديث عن إنهاء الموسم خلال أغسطس وسبتمبر القادمين.

وقال في تصريحاته لوسائل الإعلام: "سبق أن حددت قرار الاتحاد الإيطالي للكرة، أنني آسف لأنني أخاطر بالتنازل عن موسم آخر لإنقاذ الموسم الحالي، وبالتالي سيكون علينا حسم بطل دوري هذا الموسم قبل بداية موسم جديد، ولكن تبقى الأمور أيضاً مرتبطة بالأوضاع الصحية في البلاد".

وعن فكرة إلغاء الموسم الحالي، قال: "إلغاء الموسم سيخلق تعقيدات كثيرة وظلما كبيرا للفرق واللاعبين، ولكنه لا يزال خياراً موجوداً، ولكن ليس مرغوباً فيه".