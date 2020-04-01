ديبالا: الأرجنتين تكره رونالدو.. ولم أقصد انتقاد ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بوجود قطاع كبير من الجماهير في بلاده يكرهون زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث ديبالا، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن علاقته برونالدو، قائلا: "إنه شخص رائع واجتماعي للغاية، فهو هادئ جدا داخل وخارج غرفة الملابس".

وأردف: "إنه يعطي انطباعا للجميع بأنه متغطرس ومتباهٍ بنفسه، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، ولقد ضحك بمجرد أن أخبرته أننا في الأرجنتين نكرهه بسبب ذلك".

كما سُئل ديبالا عن تصريحه السابق، الذي قال فيه "من الصعب اللعب بجوار ليونيل ميسي"، فأجاب: "ربما كان يتحتم علي قول ذلك بأسلوب مختلف، فأنا لم يسبق لي محاولة انتقاد زملائي، ولقد تحدثت معه عن هذا الأمر".

وأردف: "من الناحية الخططية، فنحن متشابهان، وكنت أود تقديم المزيد لمنتخب الأرجنتين ومساعدته لتحقيق نتائج أفضل، سواء على المستوى الجماعي أو الشخصي".

واستطرد: "لم أظهر كثيرا في كأس العالم وكوبا أمريكا، لكني أحترم قرارات المدربين".

وسرد النجم الأرجنتيني كواليس علمه في البداية بإصابته بفيروس كورونا، حيث قال: "كان لدي سعال سيئ، وشعرت بالإعياء، وعندما نمت أحسست بالبرد".

وأكمل: "في البداية، لم أظن مطلقا أنني مصاب بالفيروس، لكن بمجرد إصابة زميلي دانييلي روجاني وبليز ماتويدي، أدركت أنني مثلهما، لأنني كنت أعاني من صداع أيضا، وكان من المستحسن عدم تناول أي شيء".