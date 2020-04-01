زيدان يكسر الحجر المنزلي

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، خرق إجراءات العزل المنزلي في الفترة الماضية، ولم يلتزم بتوجيهات النادي عقب إصابة تري تومبيكنز لاعب كرة السلة في ريال مدريد بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن زيدان تخطى الحجر المنزلي الذي فرضه ريال مدريد على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع العاملين عقب ظهور الحالة الأولى في النادي لأحد لاعبي كرة السلة.

وقال التقرير: عندما تم الإعلان عن ظهور أول إصابة بالوباء في النادي بتاريخ 12 مارس، تم إبلاغ الجميع في ذات اليوم بأنه ينبغي عليهم العودة إلى منازلهم والبقاء في الحجر، ولكن زيدان لم يلتزم بالتعليمات وقرر الانتقال إلى منزله الثاني في منطقة سييرا بالعاصمة مدريد بين يومي 14 و15 مارس.

وأضافت الصحيفة: هناك بعض الجيران الفرنسيين الذين رأوا ذلك، ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك حظر للتجول في إسبانيا، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 مارس.