سباق نجوم الكرة ينتقل إلى "العالم الافتراضي" لعرض التدريبات المنزلية

بعد توقف البطولات والمنافسات المختلفة لكرة القدم في العالم، انتقلت منافسات النجوم من المستطيل الأخضر إلى العالم الافتراضي، خصوصاً في ظل قضائهم لأطول فترات ممكنة داخل بيوتهم.
وفي ظل هذه المعطيات تحولت المنافسات من تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز في المباريات والبطولات، إلى تدافع بين النجوم لاستثمار الوقت في المنزل بأفضل صورة، فمنهم من يعرض تدريباته البدنية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم الافتراضي، ومنهم من يحرص على تعزيز الواجبات والأدوار الاجتماعية.
ومنهم من تقدم خطوات أخرى للأمام في التواصل مع جماهيره وعشاقه وفتح المجال للرد على كل تساؤلاتهم عبر الأثير المفتوح في وسائل التواصل.
ومنهم من تبنى وشارك في حملات لجمع الأموال والتبرعات وتوجيهها إلى المستشفيات والمراكز الصحية من أجل رفع كفاءتها في مواجهة التحديات التي تواجهها ا في ظل العارض الصحي العالمي المستجد، ومنهم من أطلق حملات التحدي في فعل الخير للتبرع من أجل كفالة الأسر الفقيرة التي فقدت موارد عائلها لتوقف نشاطه نظرا لالتزامه بعدم الخروج من المنزل.
وفي هذا السياق حرص عدد من لاعبي الدوري الأسباني لإقامة مباراة افتراضية تحت مسمى" مهرجان لا ليجا سانتاندير" شارك فيها نخبة من النجوم على رأسهم سيرجيو راموس، وجيرارد بيكيه، وساؤول تيجيز خواكين، ومعهم اسطورة التنس العالمي رافائيل نادال وعدد من مواهب الموسيقى، ونجح هذا المهرجان في جمع أكثر من 650 ألف يورو " من المنزل" لتذهب جميعها لصالح المستلزمات الطبية في المستشفيات الاسبانية من أجل رفع كفاءتها في هذا التوقيت الحساس.
كما قام فيه النجم الأرجنتيني فرانكو فاسكيز لاعب اشبيلية الاسباني بإجراء اتصال هاتفي من المنزل بالمشجع خوان كارلوس الذي يحمل التذكرة الموسمية والذي يرقد في إحدى المستشفيات الاسبانية للعلاج من جائحة كورونا، وممازحته لرفع معنوياته، وتشجيعه على الانتصار والفوز على المرض.
وفي تحدي الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال الرياضة المنزلية بث كل من ايزيكيل جاراي لاعب خط وسط فالنسيا، وميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سويسيداد بعض التدريبات المنزلية الترفيهية التي تسهم في رفع اللياقة البدنية، والحفاظ على الحالي البدنية في أعتلى مستوياتها، وحرص ايزيكيل جاراي على ارتداء زي النمر وهو يقوم بتمريناته الترفيهية، فيما تحول لاعبا ريال سويسيداد عدنان يانوزاي، وأليكس ريميرو إلى عقد اجتماع مرئي على الهواء مباشرة مع المشجعين والعجبين عبر تطبيق انستجرام، للرد على تساؤلاتهم، والتحدث في موضوعات عامة، ومد جسور الاتصال بينهم وبين المشجعين.
وقام الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد بعقد جلسة حوارية مع محبي نادي الريال للتحدث في كل الأمور، وهي التي شهدت دخول رونالدو رئيس نادي بلد الوليد على الخط ليصبح جزءا من اللقاء الحواري المشوق وذلك عبر تطبيق "انستجرام لايف".
وفي نفس السياق حرص دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو على محاكاة مشجعيه والتواجد معهم عبر الاتصال المرئي لمدة يوم كامل على حسابه الخاص في انستجرام، حيث أطلعهم على برنامجه اليومي وما يقوم به خلال تواجده بالمنزل
على مدار اليوم.
وكان للتدريبات الذهنية حظا أيضا من نشاط بعض النجوم حيث نقل البيرتو دي لا بيلا على حسابه في انستجرام
مباراة له في الطاولة مع عائلته في إجازته التي يقضيها بجزر الكناري على الهواء مباشرة.
ومن منازل اللاعبين أيضا نظم نجوم ريال سويسيداد بطولة افتراضية خاصة في لعبة FIFA20، شارك فيها 8 لاعبين من الفريق الأول وفاز بها المهاجم السويدي اليكساندر ايساك عن جدارة واستحقاق وتم نقل المباريات على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة. في نفس الوقت نظمت عدد من الأندية واللاعبين مؤتمرات صحفية افتراضية، ومن بينهم جايمي ماتا لاعب خيتافي الذي قام بالرد على الأسئلة في مكان يشبه تماما قاعة الإعلام في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.
وبعيدا عن التبرعات الكبيرة التي صدرت عن نجوم الكرة العالمية مثل ميسي ورونالدو والمدرب بيب جواريديولا ، قام عدد من اللاعبين العرب بإعلان التحدي في فعل الخير لتحمل نفقات مئات الأسر التي تتضرر عائلاتها من توقف عمل عائلها بشبب الحظر المفروض، حيث قاد سعد سمير لاعب النادي الأهلي إحدى تلك الحملات وشاركه فيها عدد كبير من النجوم مثل طارق حامد لاعب الزمالك، ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، وغيرهم. وقدمت إدارة نادي اهلي جدة السعودي لفتة إنسانية رائعة أيضا في هذا الاتجاه من خلال تقديم مساعدات غذائية لما يقرب من 400 أسرة متضررة من توقف نشاط عائلها.