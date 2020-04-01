غريزمان : افتقدت كرة القدم كثيراً والحجر الصحي لا مفر منه

المصدر: متابعة - محمد فضل

أكد الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، بأنه "يفتقد كرة القدم كثيراً "، بينما يلازم منزله بسبب الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "، وقال اللاعب خلال مداخلاته في دردشة مع متصفحي الإنترنت: "الحجر يسير بشكل جيد وهو قدر لا مفر منه ، لكنه افتقد لكرة القدم وعلينا التُكيف مع الواقع الحالي خصوصاً واننا لا نستطيع القيام بأي شيء".

كما تطرق اللاعب الذي تُوج مع منتخب الديوك بمونديال روسيا 2018 الى تأجيل كاس أوروبا والتي كان من المفترض قيامها خلال العام الجاري مشيراً الى أنه خاب أمله جراء التأجيل ، لكنه عاد وقال ربما يبدو الامر افضل لنا في ظل معاناة عدد كبير من لاعبي منتخب فرنسا بسبب الإصابات التي حدثت للاعبين خلال الدوريات الاوربية هذا الموسم ،

وأشار غريزمان الى انه مرتاح مع البلوغرانا ومع اللعب بجوار افضل لاعب في العالم الارجنتيني ليونيل ميسي معرباً عن امله في عودة مسابقة الدوري الاسباني من جديد وفي كل الدول الأخرى وان يعود الجمهور الى المدرجات .