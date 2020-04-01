وايتسايد من البيت الأبيض إلى أولد ترافورد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يمتلك الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قصة طريفة لانضمامه إلى "المان يونايتد"، وفيها انتقل من البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ملعب أولد ترافورد، ويروي وايتسايد، قصته إلى موقع نادي مانشستر يونايتد، قائلاً: "عندما بدأت مشواري في الكرة، لفت أنظار كشافين في ايرلندا الشمالية، ودعيت لخوض تجربة رائعة لا تنسى لمدة أسبوع مع ليفربول الإنجليزي".

وتابع: "عندما كنت في الثالثة عشر من عمري، قمت برحلتي الأولى إلى مانشستر، وذهبت مباشرة إلى أولد ترافورد، وكان أول شخصين التقيت بهم هو السير مات بوسبي وجيمي مورفي، وقفت في حفل الاستقبال مع كاث موظف الاستقبال النادي، ووضع السير مات ذراعه حولي، وقال "نحن نسمع أشياء عظيمة عنك، وسنعتني بك، استمتع بوقتك في مانشستر يونايتد"، لم أستطع الانتظار لأتصل بوالدي، وأخبره بما دار".

ويبدو أن وايتسايد، نال إعجاب الجميع وقتها، حتى أنه تلقى عرضاً بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، بعد أسبوع واحد فقط من الاختبار مع "المان يونايتد"، وعن تلك اللحظة، يقول اللاعب السابق: "يوم الجمعة، عدت إلى المنزل من مانشستر، ثم ذهبت مدرستنا إلى أمريكا، وكنت قائداً لمجموعة من طلبة المدرسة، دعيت للقاء الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر يوم الاثنين، في البيت الأبيض بواشنطن، بسبب الوضع وقتها في ايرلندا الشمالية".

وواصل ذكرياته، قائلاً: "عقب اللقاء مع الرئيس الأمريكي، تحدث معي معلمي جانباً، وقال لي أن والدي تحدث معه على الهاتف، وأبلغه بأن مانشستر يونايتد يريد أن يوقع معي، وكان بالنسبة لي أسبوع أكثر من رائع، إذ بعدما كنت ألعب بكرتي في الحديقة، التقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، ثم أتلقى عرضاً للعب في مانشستر يونايتد".

وتابع: "وقعت على ورقة بيضاء فقط للعب مع مانشستر، وبعد 3 سنوات فقط، تعاقدوا معي كلاعب محترف، والوضع يكون مختلفاً كلياً بينك لاعب هاوي ولاعب محترف، إذ كان لدينا 3 فرق في مانشستر، وهي فريق للشباب وفريق للاحتياط والفريق الأول، وكان لدينا ثلاث غرف ملابس فقط، ولكني تجاوزت فريق الاحتياط وذهبت مباشرة إلى الفريق الأول في سن 17".

الجدير بالذكر، أن لعب كمحترف في صفوف "المان يونايتد" من عام 1982 إلى عام 1989، وانتقل بعدها للعب 3 أعوام في صفوف ايفرتون، وحتى الاعتزال، ولعب طوال مشواره 235 مباراة وسجل 56 هدفاً، ويعتبر واحداً من أفضل 50 لاعباً مروا على تاريخ النادي الإنجليزي العريق.