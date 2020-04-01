كورونا يخطف باب ضيوف رئيس مرسيليا السابق

المصدر: أ ف ب

توفي رئيس نادي مرسيليا السابق باب ضيوف (68 عاما) بعد إصابته بفيروس كورونا، كما أفادت مصادر عائلية أمس الثلاثاء.

وأكدت شبكة "ار تي اس" السنغالية نبأ وفاة ضيوف.

وكان مقررا أن يتم نقل ضيوف من دكار عاصمة السنغال الى مدينة نيس الفرنسي الجنوبية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية أمس الثلاثاء، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي قبل أن يتوفى على الأراضي السنغالية.

وترأس ضيوف، الصحافي السابق، نادي مرسيليا الفرنسي في الفترة من 200 الى 2009 وساهم بشكل كبير في بناء الفريق الذي توج بطلا للدوري الفرنسي العام 2010 بعد صيام دام 17 عاما.

ودخل ضيوف أحد مستشفيات دكار في الأيام الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.