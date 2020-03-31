" مفاجأة " .. لاعبو البريمرليغ خارج تغطية التأمين ضد المخاطر

المصدر: متابعة – محمد فضل

فجرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشفت عن معضلة جديدة ستواجه منظمي ولاعبي الدوري الإنجليزي "البريمرليغ" حال تم استئناف المسابقة التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الى أن التأمين الحالي على نجوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يغطى المخاطر المترتبة على وفاة أي لاعب بفيروس كورونا المنتشر ، في حال استئناف المباريات المتبقية من الموسم الحالي والذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة من أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية وتبقت للريدز 180 دقيقة فقط للتتويج باللقب الذي تنتظره جماهير ملعب "الانفيلد" منذ 3 عقود متواصلة.

من ناحية أخرى قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز قد تذاع مجانًا عقب عودة المنافسات، في ظل احتمالية إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة وربما يثير هذا القرار غضب القنوات الناقلة للمسابقة الاغلى في العالم في ظل شراء هذه القنوات لحقوق البث مسبقاً .