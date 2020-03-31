رونالدو الملياردير الرياضي الثالث

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتوقع أن يتخطى كريستيانو رونالدو، حاجز المليار دولار خلال شهور الصيف المقبلة، رغم قرار ناديه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تخفيض رواتب لاعبيه 30% خلال شهور مارس الجاري وإبريل ومايو ويونيو المقبلين، بسبب تفشي فيروس كورونا، ليكون النجم البرتغالي الرياضي الثالث الذي ينجح في الوصول لهذا الثروة أثناء ممارسته للرياضة.

وقبل رونالدو، تمكن رياضيان فقط من تجاوز المليار، وهما تايجر وودز نجم الجولف، والملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، ويحقق رونالدو، دخلاً كبيراً من الجهات الراعية، وفي عام 2019 وحده، حصل على حوالي 100 مليون يورو، من شركة أدوات رياضية، وهو ثاني أعلى دخل بعد منافسه المباشر الأرجنتيني ميسي، والذي حصل على حوالي 116 مليون يورو في الموسم الماضي.