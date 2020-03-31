كورونا يقود أحد المدانين بفضائح الفيفا لمغادرة السجن

المصدر: متابعة – محمد فضل

مصائب "كورونا " عند قوم فوائد، بعد أن منحت قاضية فدرالية في نيويورك افراجاً مبكراً من السجن لأسباب إنسانية للبرازيلي جوزيه ماريا مارين (87 عاما)، أحد أبرز المسؤولين المدانين في فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وخلال المحكمة سمحت القاضية باميلا تشن بالأفراج عن مارين رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، الذي كان يمضي عقوبة سجن لـ4 سنوات لقبوله رشى بملايين الدولارات ضمن سلسلة فضائح الفيفا، وكان مقررا أن يخرج مارين من السجن في 9 ديسمبر 2020، بحسب مكتب السجون الفدرالي الأميركي.

واشارت وكالة "فرانس برس" الى تُقدم محامي مارين بطلب افراج لموكله الطاعن في السن، لتمنحه المحكمة "إفراجا رحيما"، لأسباب "من بينها تقدمه في العمر، وصحته المتدهورة بشكل كبير، وارتفاع خطر حدوث عواقب صحية وخيمة بسبب التفشي الراهن لفيروس كوفيد 19 ، ووضعه كمجرم غير عنيف وخدمة 80 بالمئة من عقوبته الأصلية"، وذلك بحسب وثيقة من المحكمة اطلعت عليها " لينجو مارين من إتمام باقي المدة رهين قيود السجن.