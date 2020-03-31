اجتماع طارئ ليويفا غدا لإنقاذ الموسم الكروي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) أعضاءه لعقد اجتماع طارئ عبر الفيديو غدا الأربعاء لمناقشة إنقاذ الموسم الكروي و الذي توقف بسبب تفشي فيروس كرورنا.

وستتم مناقشة أفضل الخيارات الممكنة لاستئناف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تتعلق بالمنافسات المحلية، التي يُعد أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الإسباني، والدوري الألماني والإيطالي والفرنسي، وغيرها من المنافسات.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة ( آس ) الإسبانية إن الاجتماع سيناقش خطة لاستئناف مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تقوم على إقامة اللقاءات المتبقية في منتصف مايو، أو يونيو، أو سبتمبر المقبل.

وكان ألسكندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أكد خلال مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا»، أن جميع الخيارات متاحة في الوقت الحالي.

وقال في تصريحاته حول إمكانية استئناف دوري الأبطال والدوري الأوروبي: «إذا لم ننجح في استئناف المنافسات، فمن المحتمل إلغاء هذا الموسم، يصعب عليّ تخيل خوض جميع المباريات المتبقية من دون جمهور، لسنا ندري إذا ما كان يمكن اللعب بجمهور أم لا، وإذا لم يكن هناك بديل، فسيكون من الأفضل إنهاء البطولات».