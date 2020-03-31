عيون الريال وليفربول ودورتموند على كامافينغا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بات إدواردو كامافينغا لاعب نادي ستاد رين الفرنسي، أحد الأهداف التي يسعى ريال مدريد الاسباني إلى التعاقد معه خلال شهور الصيف، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ماركا" الاسبانية، مؤكدة أن دخول ليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، على خط التفاوض مع اللاعب الفرنسي (17 سنة)، سيزيد من قيمة الصفقة مالياً.

وترى "ماركا" أن كامافينجا، سيكون الصفقة المناسبة للريال، لأنه يمكن أن يكون بديلاً للاعب الريال كاسيميرو (26 عاماً)، وهو اللاعب الأكثر مشاركة هذا الموسم في تشكيلة مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان، باللعب أكثر من 3100 دقيقة في 35 مباراة في جميع المسابقات.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ليفربول يرغب أيضاً في نيل خدمات اللاعب، بفضل السمعة المميزة للنادي الإنجليزي في السنوات الأخيرة، كبطل لأوروبا، وغالباً سيكون بطلاً للدوري الإنجليزي حال استكماله، فيما سيكون العائد من تخلي بوروسيا دورتموند، من صفقة النرويجي إيرلنج هالاند إذا تمت، فرصة لتوفير قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

والجدير بالذكر، أن صفقة كامافينغا، لم تكلف ستاد رين سوى 15 مليون يورو عام 2016، فيما تتجاوز قيمته السوقية التقديرية الآن 50 مليون يورو، ولكن مع دخول أكثر من نادي طرفاً في المفاوضات، يتوقع أن تتجاوز الصفقة 100 مليون يورو.