حارس برشلونة السابق يدخل مرحلة حرجة بعد اصابته بكورونا

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

دخل روشتو رتشبر حارس مرمى فريق برشلونة السابق، مرحلة حرجة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وساءت حالته بشكل كبير في الساعات الأخيرة حسب صحف كتالونية، أكدت أن فيروس كورونا المستجد تمكن من الحارس الذي سبق له حراسة مرمى البارسا موسم 2003-2004 قبل الانتقال لفريق فنربخشة التركي، خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل أن يعود أخيرا إلى موطنه تركيا.

وسبق لزوجة اللاعب أن أعلنت إصابته بالفيروس من خلاله حسابها الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، وفور عودته إلى تركيا حاملا الفايروس المميت ذهب مباشرة إلى مقر عمله دون التقيد بالحجر الصحي المتبع في مثل هذه الحالات لمدة أسبوعين