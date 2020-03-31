200 ألف يورو تكلفة رحلة نافاس لموطنه هربا من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

200 ألف يورو تكلفة رحلة نافاس لموطنه هروبا من كورونا

اضطر الكوستاريكي كليور نافاس حارس فريق باريس سان جيرمان الى تحمل 200 الف يورو، قيمة تكلفة رحلة من فرنسا الي موطنه الكوستاريكي علي متن طائرته الخاصة، هربا من فيروس كورونا الذي اجتاح فرنسا في الآونة الاخيرة مما أدى الي فرض الحكومة حجر منزلي بعد تفشي الفيروس .



وسيخضع كيلور نافاس الي حجر صحي اخر في موطنه لمدة 14 يوما بقرار حكومة بلاده الذي يفرض حجر على اي شخص عائد من دولة تفشي فيها الفيروس المستجد.



جدير بالذكر أن نافاس آخر لاعب من الامريكيتين يترك فرنسا ويعود الي بلاده من لاعبي فريق باريس سان جيرمان حيث عاد البرازيلي نيمار وتياجو سيلفا والاوروجوياني اديسون كافاني .