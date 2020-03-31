نجم أستون فيلا يعتذر عن خرقه للحجر المنزلي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذر جاك جريليش نجم أستون فيلا الإنجليزي عن خرقه للعزل المنزلي المفروض على اللاعبين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشر اللاعب فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد خلاله شعوره بالإحراج من التصرف الذي قام به وموافقته على الذهاب لمنزل صديقه رغم ظروف الحجر المنزلي.

وقال اللاعب:" أردت الاعتذار لأبين مدى شعوري بالإحراج الكبير مما اقترفته، لا أريد أن يرتكب أي شخص نفس الخطأ الذي وقعت فيه، على الجميع البقاء في المنزل واتباع القواعد والإرشادات المطلوبة".

وأضاف:" آمل أن يقبل الجميع اعتذاري".

وكان أستون فيلا قد فرض غرامة على لاعبه بسبب خرقه للحجر المنزل بعد أن التقطته عدسات الكاميرات خارج منزله دون اكتراث للتحذيرات من فيروس كورونا.