نجم أستون فيلا يعتذر عن خرقه للحجر المنزلي

اعتذر جاك جريليش نجم أستون فيلا الإنجليزي عن خرقه للعزل المنزلي المفروض على اللاعبين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونشر اللاعب فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد خلاله شعوره بالإحراج من التصرف الذي قام به وموافقته على الذهاب لمنزل صديقه رغم ظروف الحجر المنزلي.
وقال اللاعب:" أردت الاعتذار لأبين مدى شعوري بالإحراج الكبير مما اقترفته، لا أريد أن يرتكب أي شخص نفس الخطأ الذي وقعت فيه، على الجميع البقاء في المنزل واتباع القواعد والإرشادات المطلوبة".
وأضاف:" آمل أن يقبل الجميع اعتذاري".
وكان أستون فيلا قد فرض غرامة على لاعبه بسبب خرقه للحجر المنزل بعد أن التقطته عدسات الكاميرات خارج منزله دون اكتراث للتحذيرات من فيروس كورونا.
نجم أستون فيلا يعتذر عن خرقه للحجر المنزليhttps://t.co/qmPUI23ph6#كورونا#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bxBbSQESnM— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 31, 2020