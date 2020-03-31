دورتموند يتحدى كورونا ويستأنف تدريباته

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استأنف فريق بوروسيا دورتموند تدريباته أمس، متحديا بذلك فيروس كورونا المتفشي عالميًا وهو ما أوقف النشاط الرياضي إلى أجل غير مسمى.

وتدرب لاعبو الفريق على مجموعات بواقع لاعبين اثنين بكل مجموعة على عدة ملاعب وفي أوقات مختلفة للحد من خطر الإصابة بعدوى الفيروس، وسيستمر الفريق في تدريباته بهذه الطريقة طيلة الأسبوع بما أنها لا تتعارض مع تعليمات الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي أوصى الأندية الـ 36 بالدرجتين الأولى والثانية بعدم استئناف التدريبات الجماعية قبل السادس من أبريل المقبل..

وإلى جانب دورتموند استأنفت 3 أندية ألمانية أخرى تدريباتها منذ الأسبوع الماضي وهي أوغسبورغ، وفولفسبورغ ولايبزيغ، فيما لن تستأنف البوندسليغا نشاطها قبل 30 من الشهر المقبل.