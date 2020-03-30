منشفة كوبي براينت تُباع بـ 33 ألف دولار

المصدر: متابعة – محمد فضل

حتى بعد وفاته وبعد مرور 3 اشهر لايزال كوبي براينت لاعب واسطورة لوس انغلوس ليكرز يشغل عالم كرة السلة بعد أن بيعت منشفته التي خاض بها أخر مباراة رسمية في 2016 بمبلغ خرافي وفي مزاد علني حيث تجاوز سعر المنشفة 33 الف دولار أمريكي وذلك وفقاً لما أعلنته شركة المزاد العلني "آيكونيك أوكشينز" الأمريكية التي أكدت صحة بيع المنشفة البيضاء بمبلغ وصل الى 33.077 ألف دولار أمريكي.

كما أن الشاري حصل كذلك على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة وقال رئيس شركة المزاد جيف وولف لشبكة "سي إن إن" إن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس أنغلوس ليكرز، وهو مشجع شغوف لليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو إنشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية.

ولقي براينت "41 عاماً" مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية يوم 26 يناير الماضي مع ثمانية اشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا.