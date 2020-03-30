سلمان بن إبراهيم: الأبطال الحقيقيين من يعملون لإنقاذ مجتمعاتهم

المصدر: دبي البيان

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في المجال الصحي، والذين يعملون بجهد كبير من أجل مساعدة وحماية المجتمعات في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم.

وتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء على الجهود والمساهمات التي تقوم بها، وكذلك للاعبين والمدربين والمسؤولين، وذلك في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب بوفاة الآلاف في كافة أرجاء العالم.

وقال في رسالته الصدارة من الاتحاد الآسيوي اليوم: "في هذه الأوقات التي يسود فيها عدم اليقين، نحن نتطلع إلى العاملين في مجال الصحة أكثر من أي وقت مضى، وأنا فخور جداً بما يقوم به العاملون في مجال الصحة والأطباء والممرضون والعاملون في مجال الإسعاف، حيث يتفانون من أجل إنقاذ حياة الآخرين".

وأضاف: "في كرة القدم، نحن معتادون على كلمات مثل الأبطال والنجوم، ولكن في هذا الوقت، فإن الأبطال والنجوم الحقيقيين هم من يعملون دون تعب أو كلل من أجل إنقاذ ومعالجة مجتمعاتهم وحماية بلدانهم، هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون، وهم يستحقون امتناننا".

وأوضح: "يفتخر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعمل مع الوكالات الدولية، مثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، والأمم المتحدة، الذين يقفون في واجهة العمل، وخلال الأيام المقبلة، سيعلن الاتحاد الآسيوي للكرة، عن مبادرات إضافية من أجل مساعدة هذه الوكالات، وبالتالي مساعدة المجتمعات المستفيدة من دعمها، حيث أن شعارنا أن (كرة القدم تهتم)، وهذا هو الوقت الأفضل في تاريخ العالم كي يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعبير عن هذا الشعار".

كما تقدم الشيخ سلمان، بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، على استجابتها للأزمة الحالية، وقال: اتحاداتنا الوطنية تعتبر جزء أساسي في مجتمعاتها، وأنا فخور بالطريقة التي ساهموا فيها من أجل شعوبهم.

وتابع: "كانت تلك المساهمات من خلال التبرع بأسرة للمستشفيات، وتوفير الطعام، والاستفادة من الجوائز المالية لمشروع الحلم الآسيوي، من أجل استحداث مبادرات في بلدانهم والدول الأخرى، وذلك مثلما هو الحال بالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكانت الاستجابة رائعة".

وأضاف: "في مثل هذه الأوقات، قام اللاعبون والإداريون بتقديم وقتهم من أجل التشديد على نصائح منظمة الصحة العالمية، ضمن حملة كسر سلسة المرض، وحملة خليك في البيت، التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث شارك معنا أكثر من 50 من نجوم كرة القدم الآسيوية خلال أول 48 ساعة من إطلاق الحملة، وهو أمر رائع".

وختم: "شدد هؤلاء اللاعبين والمسؤولين على رسالة أساسية، من خلال التركيز على تطبيق أعلى معايير النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل والالتزام بتعليمات الحكومات حول الحد من السفر والحركة".