يويفا يدعو إلى دراسة مصير المسابقات الأوروبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، عبر مؤتمر فيديو، وبمشاركة مسؤولي 55 اتحاداً وطنياً، ومجموعات العمل المشكلة للمساعدة في رسم مسار كرة القدم بالقارة في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وركز الاجتماع حسب ما أشار موقع "4-4-2"، على كيفية إكمال الموسم الحالي 2019-2020، ومناقشة القضايا الاقتصادية والتنظيمية الأخرى، مثل الانتقالات والتعديلات على عقود اللاعبين، بعدما تم اتخاذ قرار بتأجيل يورو 2020 حتى صيف 2021 في اجتماع 17 مارس الجاري، إلى جانب الالتزام بإكمال مسابقات الأندية المحلية والأوروبية بحلول 30 يونيو المقبل.

وكانت أبرز المقترحات المطروحة للمناقشة، في ظل تفشي الفيروس بصورة خطيرة، وصعوبة اختفائه قبل يونيو المقبل، الانتهاء من الموسم الجاري في أغسطس، وتقليص المدة الزمنية لمسابقات ومباريات الموسم المقبل 2020-2021، لتجنب تداخل الموسم المقبل مع التواريخ الجديدة ليورو 2021.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى عقد مؤتمر فيديو ثاني يوم الأربعاء المقبل، لمشاركة تحديث حول التقدم الذي أحرزته مجموعتا العمل اللتان تم إنشاؤهما قبل أسبوعين، ولمناقشة الخيارات المحددة فيما يتعلق بإعادة جدولة المباريات المحتملة، كما يبحث الاجتماع التطورات في جميع مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة التقدم على مستوى الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، والمستوى الأوروبي في أمور مثل عقود اللاعبين ونظام الانتقالات.

وأشار موقع "4-4-2"، إلى أن اليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مقتنع بأن التخطيط المستقبلي الثابت لمسابقات الموسم الحالي والمقبل، يكاد يكون مستحيلاً بالنظر إلى التوقعات الحالية غير المؤكدة حول تفشي الفيروس، في الوقت الذي أعرب فيه اتحاد اللاعبين العالميين، الممثلة في مجموعة العمل الثانية، عن دعمه لفكرة تمديد الصفقات حتى اكتمال موسم 2019-2020، شريطة تطبيقها على جميع العقود، وليس فقط تلك العقود من اللاعبين الذين ترغب الأندية في الاحتفاظ بهم.