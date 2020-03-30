رونالدو يرد على جولة ماديرا

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

نشر نجم الكرة العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي تغريدة على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي دعا فيها متابعيه إلى ضرورة البقاء في المنزل لمساعدة الأطباء في حربهم على فيروس كورونا كوفيد-19،

وقال "الدون: في هذه اللحظة الصعبة للعالم كله، دعونا نكون شاكرين على الأشياء المهمة - صحتنا وعائلتنا وأحبائنا، ابقوا في المنزل ودعونا نساعد جميع العاملين في قطاع الصحة الذين يقاتلون لإنقاذ الأرواح".

وقد تكون التغريدة ردا "غير مباشر" على الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها رونالدو وهو يقوم بجولة في شوارع جزيرة ماديرا البرتغالية مع زوجته وأطفاله.