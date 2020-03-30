نيمار يثير الجدل ويضرب بقواعد الحجر المنزلي عرض الحائط

المصدر: متابعة – محمد فضل

أثار النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جرمان الجدل مجدداً بعد انتشار صور له يخترق فيها الحجر الصحي المنزلي بجانب أشخاص آخرين يمارسون الكرة الشاطئية، في وقت سارع فيه مستشاره الإعلامي إلى دحض بعض التقارير بشأن سلوكه في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكر مستشار نيمار الإعلامي أن النجم البرازيلي عاد إلى بلاده بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيراً الى أن نيمار "يحترم قواعد الحجر الصحي المنزلي".

ودافع المستشار الإعلامي عن نيمار خلال حديثه قائلاً: إن لاعب منتخب السامبا "لا يستقبل أحداً"، وإنه يمارس الحجر الصحي في منزله "معزولاً تماما".

وذكر المستشار الإعلامي أن نيمار وضع منزله بتصرف الأشخاص الذين رافقوه من أجل أن يمضوا أسبوعين في الحجر مباشرة بعد السفر، قبل أن ينتقل إلى منزله للعيش مع عائلته.

ونشرت وكالة فرانس برس صورة لنيمار مع أشخاص آخرين يعتقد أنهم سافروا معه من فرنسا إلى البرازيل وهي ذات الصورة التي نشرها اللاعب على حسابه بموقع إنستجرام وهو يمارس رياضة الكرة الشاطئية، الأمر الذي تسبب بإثارة انتقادات واسعة في البرازيل.

وحظيت واحدة من الصور بأكثر من 2.7 مليون إعجاب وأخرى بنحو 2.5 مليون إعجاب، وثالثة بنحو 1.8 مليون إعجاب.

فيما ذهبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" البرازيلية إلى نشر مقال، يحمل شكلاً من السخرية، بعنوان "نيمار: عزل جدلي".