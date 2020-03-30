راشفورد: نسعى لجمع 100 ألف جنيه إسترليني لإطعام 400 طفل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، تعافيه بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وكشف عن سعيه لجمع 100 ألف جنيه إسترليني، لتوفير وجبات مجانية لطلبة المدارس.

وكان اللاعب، قد تعرض للإصابة في الظهر في 15 يناير الماضي، في مباراة، "المان يونايتد"، وولفرهامبتون واندرارز، وكان يخضع للعلاج والتدريبات في النادي، قبل أن يضطر إلى البقاء في المنزل، بسبب فيروس كورونا.

وقبل الإصابة، نجح اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، سجل 19 هدفاً من 31 مباراة، وقال: "أشعر بتحسن كبير مقارنة بحالي قبل مع أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأشعر الآن بتحسن 10 مرات".

وأضاف: "الجميع يتعامل مع الظروف الحالية بقدر ما يستطيع، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كنت في منزلي، أقوم بالتدريب، وقراءة الكتب، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، وكل ما يمكنك فعله لجعل الوقت يمر".

واختتم قائلاً: "لا يوجد أي شيء يقترب حقاً من الشعور بوجودك في غرفة تغيير ملابس الفريق، والمشاركة في المباريات، ولكني اعتبر نفسي محظوظاً، لوجود دراجة في صالة الألعاب الرياضية في الطابق السفلي، ولذلك لم يتغير الكثير بالنسبة لي، لأنني ما زلت أستطيع القيام بالروتين اليومي الذي كنت أقوم به".

وعندما لا يعمل راشفورد على إعادة تأهيله، يساعد في جمع 100 ألف جنيه إسترليني، لمؤسسة خيرية، تعمل على توفير وجبات طعام مدرسية مجاني للأطفال، وقال: "فوجئت بمدى ارتفاع الأعداد للأطفال الذين لا يجدون ما يأكلون في المنزل، بخلاف عدم وجود وجبات مدرسية لهم، وجمع المبلغ المطلوب، يسمح لنا بإطعام 400 طفل".