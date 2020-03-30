هاري كين: سأرحل عن توتنهام إذا لم نحقق بطولات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحدث اللاعب هاري كين، عن شعوره بالإحباط بسبب فشله حتى الآن في الفوز بالبطولات مع توتنهام الإنجليزي، وأكد استعداده لمغادرة الفريق إذا لم تكن هناك ألقاب خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

ورد كين، عندما سئل عما إذا كان سيبقى في توتنهام لبقية حياته المهنية، قائلاً: "أتمنى أن أكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكني لن ألتزم مع توتنهام إذا لم أشعر بأنني يمكنني تحقيق ما أريده في النادي".

وأضاف: "اللعب في صفوف توتنهام، واحداً من أفضل الأشياء في حياتي، وأنا أحب توتنهام، وسأظل أحبه دائماً، ولكن طموحي كبير بتحقيق بطولة، وكنت دائماً أقول إذا لم أشعر بأننا نتقدم كفريق أو نسير في الاتجاه الصحيح، فأنا لن أبقى طويلاً مع الفريق".

وواصل قائلاً: "أنا لاعب طموح، أريد التحسن، وأن أصبح واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، وهذا يتوقف على ما يحدث لي مع الفريق، لذلك ليس من المؤكد أنني سأبقى في توتنهام إلى الأبد".

وعن خسر توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الدوري تحت قيادة المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، يقول كين: "الفشل في الفوز صعباً، خاصة بالنظر إلى جودة اللاعبين في تشكيلة توتنهام خلال المواسم الأخيرة، ومع ذلك، أنا متفائل بأن ذلك يمكن أن يتغير، بالنظر إلى السجل الحافل لمدربنا الجديد، خوسيه مورينيو".

وزاد: "قلنا أنه منذ بضع سنوات حتى الآن، لدينا فريق رائع، ولكن لسبب أو لآخر لم نتمكن من الحصول على البطولات، وأنا كلاعب، أريد أن أفوز في كل شيء أفعله، ويبقى كل ما يمكنك فعله، القيام بكل ما تستطيع من بذل قصارى جهدك للفوز في كل مباراة، وهو ما فعلناه حتى الآن، ولكننا لم نحقق البطولات لأسباب أخرى".