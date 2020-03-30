ملعب سيتي يكافح «كورونا»

المصدر: مانشستر - أ ف ب

أفادت تقارير صحافية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، سيضع أجزاء من ملعبه في تصرف السلطات الصحية ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأشارت وكالة «برس أسوسييشن» وشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزيتان، إلى أن النادي سيضع القاعات المخصصة لكبار الشخصيات في مدرجات استاد الاتحاد، إضافة إلى صالات المؤتمرات، تحت تصرف هيئة الخدمات الصحية «لمساعدتها في تدريب الأطباء والممرضين خلال الأزمة». ونشر سيتي أشرطة مصورة لعدد من نجومه، ومنهم رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا وبنجامين مندي وهم يوجهون رسائل دعم لهيئة الخدمات الصحية ويحضون الناس على البقاء في منازلهم.