سيفيرين: 3 خطط للموسم الأوروبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعترف ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بأن موسم كرة القدم الأوروبي من المحتمل أن يضيع، إذا لم يتم استئنافه بنهاية يونيو المقبل على أبعد تقدير، بعدما شكل «يويفا» فريق عمل لصياغة تقويم محتمل تتبعه الاتحادات، بعد أن أجبر فيروس كورونا جميع دورياتها الرئيسية على التوقف، وقال لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: «هناك سيناريوهات متعددة معروضة للنظر فيها، إلا أنه لم نتمكن من التأكد من إمكانية إنهاء الموسم الحالي، لأن كل شئ يعتمد على كيفية تطور فيروس كورونا»، وأضاف: «لا أحد يعرف متى سينتهي الوباء، ولكن لدينا ثلاث خطط محتملة لإعادة المسابقات في منتصف مايو أو في أول يونيو أو في نهاية يونيو المقبلين، وإذا لم نكن قادرين على القيام بأي من هذا، فمن المحتمل أن يضيع الموسم».

ولم يستبعد سيفيرين، إمكانية تأجيل الموسم الحالي إلى بداية الموسم المقبل، والذي يمكن تأخير انطلاقته، وقال: «نحن على اتصال بالبطولات والأندية، وهناك مجموعة عمل، وسنرى الحل الأفضل للجميع، وعلينا أن ننتظر مثل أي قطاع آخر»، وعن بطولة القارة الأوروبية، قال سيفيرين: «في الوقت الحالي ليس هناك ما يشير إلى إقامة المسابقات القارية بدون جمهور، لأنه من الصعب تخيل إقامة جميع المباريات خلف الأبواب المغلقة».