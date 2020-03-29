شافي يفجر مفاجأة ويطلب العودة لتدريب برشلونة

المصدر: متابعة – محمد فضل

فجر المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق، مفاجاءة قبل آوانها متحدثاً عن رغبته العارمة في تولي تدريب فريقه السابق برشلونة فضلاً عن جاهزيته التامة لتولي مسؤولية قيادة كابينة البارسا في المستقبل القريب .

وقال في تصريحات لصحيفة لافنجاردا اليومية ونقلتها صحيفة الماركا الاسبانية بانه كان ومازال يحظى باحترام كبير بملعب الكامب نو وذلك عندما كان لاعباً للبلوغرانا لكنني الان اصبحت في مجال التدريب واسعى لنقل بعض الامور للاعبين كاشفاً عن احاديث تمت مع ادارة برشلونة اكد من خلالها بانه يرى نفسه في مشروع يبدأ من الصفر وان اكون صانعاً للقرار

وتابع اريد ان احقق حلم الراحل يوهان كرويف والذي تنبأ من قبل بتولي تدريب برشلونة، وحول نشر تفاصيل مفاوضاته مع ادارة النادي علناً قال تشافي: ليس لدي مشكلة. أنا لا أختبئ ولن أتراجع. أود أن أعمل مع أشخاص أثق بهم ولديهم ولاء. لا يمكن أن يكون هناك أي شخص فاسد حول غرفة الملابس، وأفضل عودة بعض اللاعبين السابقين للنادي مثل كارلوس بويول".

وأكمل: "أخبرني كرويف أنهم سيأتون للبحث عني في برشلونة، ومنحني نصائح بشأن ذلك. أود أن أكون في انسجام تام مع الجميع. كما "أود الدخول في بيئة عمل مع أشخاص من نفس بيئتي لتكوين فريق جيد، وأرى أن الكثير من اللاعبين الحاليين في المجموعة جيدين بشكل لا يصدق، بدءًا من حارس المرمى الذي أعتقد أنه الأفضل في العالم". وقال اريد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والذي سيكون صفقة رائعة اذا تمت المفاوضات مستقبلاً بين ادارة الناديين

وتجاهل تشافي الدخول في اي حديث حول المدرب الحالي كيكي سينين الذي خلف ارنستو فالفيردي