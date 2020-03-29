برشلونة والريال وتشيلسي يتنافسون على فتى اسبانيول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دخلت أندية ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين، وتشيلسي الإنجليزي، في صراع ثلاثي لنيل خدمات فتى اسبانيول، نيكو ميلامد، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي ظهر لأول مرة هذا الموسم، وذلك وفق وسائل إعلام أوروبية.

ولم يكشف عن قيمة الصفقة المنتظرة، فيما أشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أن تشيلسي، على استعداد لدفع 8 ملايين يورو إلى اسبانيول، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وشهد الموسم الحالي، تألق نيكو ميلامد، مع الفريق الأول لاسبانيول، بعدما لعب 26 مباراة، وسجل 7 أهداف، إلى جانب لعب 35 دقيقة ضد لوسيرن في الدوري الأوروبي خلال أغسطس 2019.