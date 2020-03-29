سيستو يهرب 3 آلاف كيلومتر من كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

هرب الدنماركي ييوني سيستو لاعب سيلتا فيجو الاسباني، إلى بلاده قاطعاً 3 آلاف كيلومتر بسيارته، خوفاً من تفشي فيروس كورونا في اسبانيا، ومخالفاً حالة الطوارئ، وتعليمات وزارة الصحة الاسبانية.

ولم يكتشف النادي هروب لاعبه إلا بعد عدم رده على اتصال هاتفي من قبل فيليبي منيامبريس، المدير الرياضي لسيلتا فيجو، ليتوجه أفراد من أمن النادي إلى مقر سكن اللاعب، ويكتشفوا عدم وجود سيارة اللاعب، وهروبه إلى الدنمارك.