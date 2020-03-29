اندريا بيرلو مرشحاً لتدريب رديف يوفنتوس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تشارك نجما المنتخب الإيطالي سابقاً، اندريا بيرلو وفابيو كانافارو، في بث مباشر مشترك من منازلهما عبر الانستغرام، وكان ضمن الأسئلة التي رد عليها، بيرلو، نجم وسط يوفنتوس السابق، هي مدى صحة انتقاله لتدريب فريق رديف اليوفنتوس تحت 23، كما كانت ذكرت صحيفة "اللاستامبا" بوقت سابق هذا الشهر.

ورد بيرلو في البداية: "لا"، ثم قال مازحاً ومبتسماً مع كانافارو: "انظر، لدي كثير من الطلبات"، لكنه أضاف بعدها: "بعيداً عن المزاح، لدي بالفعل طاقم جاهز، لانه ربما تصلني الدعوة من الخارج أولاً، وتحدثت بالفعل لشخص ما لكنني لا اريد أن أخطئ بالخيار الأول".

وقال أيضاً بوسط كلامه مازحاً: "برشلونة ينتظرني، ورغم نفي بيرلو، إلا أن هناك إشارات قوية لإمكانية تدريبه لفريق رديف اليوفنتوس، وهي فكرة تتداول حالياً مع انضمام ستوراري للطاقم الاداري لليوفنتوس.