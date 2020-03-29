وفاة خوسيه كابون أسطورة أتلتيكو مدريد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد وفاة أسطورته، المدافع الإسباني خوسيه لويس كابون (72 عاما)، ولم يذكر النادي سبب الوفاة لكن صحيفة " موندو ديبورتيفو" قالت أنه استسلم لفيروس كورونا.

ودافع كابون وهو لاعب دولي سابق عن ألوان اتلتيكو مدريد خلال السبعينات في موسم 1970-1971 ثم بين 1972 و1980، وقال النادي الاسباني في بيانه:" أنه يوم حزين، اتلتيكو مدريد في حداد على وفاة لاعبنا السابق خوسيه لويس كابون.

توفي مدافع الروخو بلانكو السابق عن عمر 72 عاما في مسقط رأسه، كايون احد الشخصيات الأسطورية لنادينا، حيث لعب 269 مباراة رسمية دافع فيها عن الأحمر والأبيض طيلة 9 مواسم."



وتوج كابون مرتين بلقب الليغا مع أتلتيكو مدريد عامي 1973 و1977.