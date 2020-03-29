نادي روما يكرّم الطواقم الطبية بـ5 آلاف تذكرة مجانية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قرر نادي روما تكريم الطواقم الطبية المتواجدين في خط الأمامي في مواجهة فيروس كورونا كوفيد -19 بتخصيص 5 آلاف تذكرة مجانية لهم ودعوتهم لحضور أول مباراة يستضيفها النادي على ملعبه "الأولمبيكو" عقب استئناف مباريات الكالشيو.

وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها في هذه الأزمة، ومواصلة بث السلسلة الرقمية "الأبطال" عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي التي تهدف لتحية الأطباء والممرضين وكافة العاملين في القطاع الصحي في ايطاليا والعالم.

كما قرر النادي المساهمة بنسبة من ثمن كل تذكرة تباع للمباراة في الحملة التي أطلقها النادي لجمع التبرعات لشراء المعدات للمستشفيات والوازم الطبية، ويلتزم بإقرار أسعار منخفضة وخاصة للعاملين في القطاع الصحي والطواقم الطبية بداية من الموسم المقبل، إضافة إلى توجيه تحية تكريم للأطباء الذين فقدوا حياتهم بسبب إصابتهم بالفيروس.

وكان نادي روما أطلق قبل أسبوعين حملة لجمع التبرعات لشراء إمدادات ومعدات طبية عاجلة للمستشفيات بهدف مساعدتها على محاربة الفيروس، وتم جمع أكثر من 530.000 يورو - بما في ذلك أجور يوم تبرع بها لاعبو روما والأجهزة الفنية وقد تم بالفعل استخدام بعض الأموال لدفع ثماني أجهزة تهوية جديدة وثمانية أسرّة للعناية المركزة لمستشفى لازارو سبالانزاني في روما، و تم توزيع آلاف الكمامات والقفازات الواقية وزجاجات المطهر على المستشفيات والمؤسسات الأخرى في المدينة.