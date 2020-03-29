كورونا يوقف العمل في استاد تشيلسي الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه وضع خططه لبناء ملعب جديد، قيد الانتظار مع الموعد النهائي لإذن التخطيط في 31 مارس الجاري، على أن تتم إعادة تقييم مشروع إعادة تطوير الاستاد، والذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني، عندما تتحسن الظروف المالية وسط الأزمة الحالية المتسبب فيها فيروس كورونا.

وكان قد تم منح تشيلسي، إذن تخطيط من قبل مدينة لندن في مارس 2017 لبدء هدم المباني حول أرضه على مدى ثلاثة سنوات، وإذا كان المخطط الموضوع، قد مضى وفق المتفق عليه، لكان قد هدم متحف النادي، وكذلك فنادق ميلينيوم وكابثورن.

ولكن لأن تشيلسي، لم ينجح في الاتفاق على إقامة مبارياته في استادات أخرى خلال اعمال الملعب الجديد، تعطل العمل في استاد تشيلسي، ليتوقف المشروع تماماً مع تفشي فيروس كورونا.