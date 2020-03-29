كريستيانو يحتفل بشفاء والدته وعودتها إلى المنزل

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الأيطالي بشفاء والدته من جلطة دماغية المت بها مؤخرا خضعت على إثرها للعلاج ، لكنها غادرت المستشفى يوم السبت وهي في صحة جيدة، وعبر النجم الشهير عن سعادته بتعافي والدته ونشر صورته معها بجانب شقيقتيه ايلما وكاتيا داخل صالة رياضية وكتب معلقا" أشعر بالإمتنان الشديد لعودة والدتي إلى المنزل من المستشفى".

وظهرت السعادة على اسرة كريستيانو خلال اللقطة الجماعية التي عبرت عن احتفالهم بعودة والدتهم إلى المنزل.

ويتواجد رونالدو حاليا في البرتغال بعد توقف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، مع غموض كبير حول موعد العودة من جديد، ليكتفي في هذه الفترة بتدريبات فردية خاصة بالمنزل.