حلاقة الرأس..تحد جديد اطلقه هازارد

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى

أطلق البلجيكي ايدين هازارد نجم ريال مدريد تحديا جديدا ومختلفا ضمن حملة نجوم كرة القدم للبقاء بالمنزل، وتمثل تحدي النجم البلجيكي في حلاقة الشعر بالكامل بنفسه موجها الدعوة لعدد من النجوم لتقليده وارسال رسالة للعالم عن أهمية التواجد بالمنازل للحد من تفشي فيروس كورونا.

وحظيت مبادرة هازارد بتجاوب عدد من النجوم أبرزهم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشيستر يونايتد الذي أشتهر بتنوع حلاقة شعر رأسه والوانه المختلفة، لكنه إستجاب للمبادرة وظهر بحلاقته الجديدة، إضافة إلى هيكتور بيليرين مدافع ارسنال الذي تجاوب مع التحدي وقام بحلاقة رأسه، وساؤول نيجير لاعب اتلتيكو مدريد وانطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد وغيرهم من اللاعبين الذين شاركوا في حملة البقاء بالمنزل مع كسر حالة الملل بحلاقة الرأس.