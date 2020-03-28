الدراج دلاميني: كورونا لا يحترم النجوم أو الشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاد الجنوب أفريقي نيك دلاميني، للتدريب على دراجته بعد توقف طويل بسبب كسر ذراعه في نهاية عام 2019، في شجار مع حراس أمنيين في كيب تاون، وكشف عن برنامج تدريباته الحالية، مؤكداً أن فيروس كورونا لا يفرق بين النجوم والشباب.

وقال الدراج في تصريحاته لموقع "سبورت 24": "أنا حالياً في هولندا، وأتدرب بمفردي، إذ لا يزال يسمح لك في هولندا في الوقت الحالي بالتدرب في الهواء الطلق، ولكن بمفردك، واعتقد أن هذا أفضل حالياً، كما أنني أحتفظ أيضاً بمسافة عند الذهاب إلى المتاجر، واتخذ إجراءات احترازية أخرى في حياتي اليومية".

وأضاف: "العودة إلى التدريبات في الهواء الطلق، شعور استثنائي، بعد تدريبات داخلية لمدة 10 أسابيع، وأعتقد أن هذا كان أكثر من كافي، وأحاول الآن الاستمتاع بالمنظر والحصول على بعض الهواء النقي قليلاً، وكنت أنتظر ذلك اليوم لفترة طويلة، وجاء أخيراً، ويسعدني أن أكون بالخارج مرة أخرى".

وعن توقفه لفترة طويلة بسبب كسر ذراعه، قال دلاميني: "كان الأمر صعباً حقاً، وحدث في وقت غريب ومحرج، لأنه كان يسبق الألعاب الأولمبية بطوكيو ببضعة أشهر قبل تأجيلها إلى العام المقبل، لذا كان هدفي محاولة العودة بسرعة، وأن أكون جاهزاً للأولمبياد، وحصلت على دعم جيد ساهم في تحفيزي، واعتقد أن الأمر نجح بالفعل".

وحول رأيه في تأجيل الأولمبياد، قال: "المشاركة الأولمبية، حلم بالنسبة لي، وتمثيل جنوب أفريقيا سيكون إنجازاً كبيراً لي، والآن بعد أن تم تأجيلها، حصلت على المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل للأولمبياد، لأنه لم يكن لدي سوى بضعة أشهر للتحضير، ولم أكن واثقاً مما سأبدو عليه إذا أقيمت دورة طوكيو في موعدها".