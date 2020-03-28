مبابي يرفض الإفصاح عن مبلغ تبرعه لمؤسسة خيرية

المصدر: متابعة- محمد محسن

قدم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تبرعًا كبيرًا لإحدى المؤسسات الخيرية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي الوقت نفسه رفض الإفصاح عن قيمة المبلغ، بحسب صحيفة " as" الأسبانية، والتي نشرت بيان مؤسسة «آبي بيير» الخيرية، والذي جاء فيه.. قدم كيليان مبابي تبرعاً كبيراً لدينا، نظراً لشعوره بالقلق إزاء عواقب الأزمة الصحية الخطيرة التي تعاني منها البلاد.إضافة إلى شعوره بالمسؤولية إزاء هذه العواقب.

يذكر أن مبابي يشعر دائماً بالفقراء، إذ كان واحداً منهم منذ سنوات ليست ببعيدة، ودائماً ما يقدم لهم التبرعات.