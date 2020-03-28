بيدرو: الابتعاد عن العائلة صعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعترف بيدرو لاعب تشيلسي، بأنه يجد صعوبة في الابتعاد عن أطفاله بسبب وجوده حالياً في إنجلترا، وأسرته في إسبانيا، وإغلاق السفر بين الدول بسبب فيروس كورونا.

وقال بيدرو (32 سنة)، لموقع تشيلسي الرسمي: "من الصعب عدم رؤية أطفالك، والديك وإخوتك، وعدم التقرب منهم في وقت معقد وصعب بالنسبة لنا جميعاً".

وأضاف: "نحن على اتصال دائم عبر الهاتف، ونتواصل بشأن ما نحن بصدده في عزلة، ونحاول أن نكون أقرب ما يمكن، وبالطبع، كنا نود أن نكون هناك، ولكن لأسباب تتعلق بالسلامة وهذا غير ممكن حتى الآن، سنبقى حيث نحن ونحاول تجاوزه بأفضل ما نستطيع".

وأكمل: "إنه وضع معقد وحساس وحرج للغاية، لأنه كان هناك الكثير من حالات الإصابة، خاصة في مدريد وكاتالونيا، والتي ربما تكون أكثر المناطق تضرراً، لكنها انتشرت الآن في جميع أنحاء اسبانيا".

وتابع: "في اسبانيا هناك حالة إقفال تام في المنازل، ولذا فإن أسرتي تعيش أزمة مثل غيرها في العالم، وسط توقعات بأزمة اقتصادية عالمية بالطبع، ولكن اعتقد أنه وضع ثانوي، وأهم شيء هو أن يبقى الناس في المنزل مع أسرهم".

وأختتم قائلاً: "أما في إنجلترا، فالشرطة والجيش في الشوارع، وربما يكون الوضع أكثر سيطرة هنا، ولكننا نعيش في حالة من الفوضى والأزمة عامة بسبب هذا الوباء".

والجدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي لا يزال معلقاً حتى 30 أبريل المقبل، مع إمكانية تمديد هذا التاريخ، لأن انتشار الفيروس لا يزال مصدر قلق كبير، ويساعد بيدرو، جهود المجتمع في إسبانيا من خلال مؤسسته الخاصة، بينما قدم لاعبو تشيلسي، تبرعاً كبيراً لمؤسسة تشيلسي لمساعدة المحتاجين في غرب لندن.