جيرسي بولز يشكو الظلم ويطلب المساواة مع ليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتحدث الجميع عن الظلم الذي يمكن أن يتعرض له نادي ليفربول، حال إلغاء الدوري الإنجليزي، في ظل تصدر الفريق لترتيب المسابقة بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي بالمركز الثاني، ولكن هناك أندية أخرى ظلمت بالفعل عندما ألغى الاتحاد الإنجليزي للكرة، الدوريات من الدرجة الثالثة إلى السابعة.

ولعل أبرز الأندية المظلومة بإقرار الإلغاء، فريق جيرسي بولز، والذي حقق الفوز بـ 27 مباراة من أصل 27 مباراة لعبها في دوري المقاطعات، ولكنه حرم من الصعود إلى الدرجة الأعلى، ليذهب الموسم الرائع للفريق هباءً، بعد رحلات سفر أغلبها بالطائرات للعب المباريات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورغم الظلم الذي تعرض له الفريق، إلا أن لوك كامبل لاعب جيرسي بولز، قال لقناة "سكاي سبورت" التليفزيونية: "في الوقت الحالي، تحتاج كرة القدم إلى الجلوس في المقعد الخلفي مع كل ما يجري، لأن صحة وسلامة الجميع لها أهمية قصوى، إلا أن هذا لا يعني عدم شعورنا بالظلم، بعدما تم تقديم الكثير من الالتزام للنادي ليس فقط من لاعبينا، ولكن من الإدارة والمشجعين والجهات الراعية، ويبدو الأمر في النهاية، كأننا قمنا بالموسم بأكمله دون سبب".

ويشعر كامبل، أن اتحاد الكرة الإنجليزي، كان بإمكانه الانتظار لفترة أطول قليلاً، قبل صدور قرار الإلغاء، وأضاف: "كنت أفضل خوض الموسم حتى النهاية، وربما تعجل الاتحاد الإنجليزي للكرة في اتخاذ القرار، وربما كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع أو شهر آخر لمعرفة كيف سينتهي الأمر".

وأبدى غضبه من عدم اتخاذ قرار مماثل مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال كامبل: "من الواضح أن المقياس مختلف تماماً، لأن اتحاد الكرة الإنجليزي لم يتخذ قرار مشابه مع الدوري الممتاز، ولا أدري من اتخذ القرار، مع العلم أن موقفنا مشابه لليفربول، والفارق بيننا وبين فارنهام تاون، بالمركز الثاني، 20 نقطة كاملة، كما أننا سجلنا 99 هدفاً في الدوري، وتلقينا 7 أهداف فقط".

وأختتم كامبل، قائلاً: "نشعر بالفريق بخيبة الأمل وبالإحباط، لأن العمل الذي قمنا به لم يقدر، وعلينا الآن إغلاق الموسم الحالي، والتركيز على الموسم المقبل، على أمل أن نحقق المستوى نفسه ونتأهل للدرجة الأعلى".

