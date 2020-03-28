110 مليون خسائر متوقعة لنجوم الدوري الإنجليزي

المصدر: متابعة- محمد محسن

أكدت تقارير إعلامية بأن اللاعبين الكبار أصحاب الأجور المرتفعة، في الدوري الإنجليزي، سيتعرضون لتخفيض رواتبهم خلال الثلاث اشهر القادمة إلى 110 مليون يورو، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، مما دفع بهيئات كرة القدم في إنجلترا إلى اتخاذ إجراء سريع بتخفيض رواتب النجوم المرتفعة، لمساعدة الأندية الصغيرة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تخفيض الرواتب بنسبة 20 % لكل اللاعبين، خلال 3 أشهر قادمة، هو إجراء تم بحثه مؤخرا بين الأندية والاتحادات، حيث تنفق أندية البريميرليغ 2.2 مليار يورو سنويا، على رواتب اللاعبين، وسيعني إجراء التخفيض تنازل النجوم عن قرابة 117 مليون يورو سنويا.

وأضافت: الصحيفة بأن نجوم الدوري الكبار، البلجيكي كيفن دي بروين، والمصري محمد صلاح، والألماني مسعود أوزيل، في دائرة التخفيض من 850 ألف يورو وإلى مليون يورو.