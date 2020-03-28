الدوري البيلاروسي يتحدى كورونا

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

رغم توقف كرة القدم في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وحالة الشلل التي أصابت النشاط الرياضي في مختلف دول العالم، وحالة الرعب التي يشعر بها الجميع، فإن الأمر لا يشكل فارقاً في بيلاروسيا التي استمرت فيها كرة القدم والدوري الوحيد في العالم الذي تقام مبارياته بشكل اعتيادي ولا يأبه القائمون عليه بمخاوف كورونا، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وسلطت الصحيفة الضوء على إقامة منافسات الجولة الثانية من الدوري البيلاروسي التي انطلقت اعتباراً من أمس الجمعة بمباراة بين فريقي توربيدو جودينو وبيلشيما، بحضور جماهيري في المدرجات، وانتهت لمصلحة الأول بهدف نظيف، كما أقيمت اليوم أربع مباريات، فيما تقام مباراتان غداً في ختام الجولة.

وذكر التقرير أن هناك إصراراً غير طبيعي على إقامة مباريات الدوري البيلاروسي الوحيد في العالم الذي يتحدى كورونا، بحضور الجماهير، في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية ووقائية، مثلما حدث في كل دول العالم التي أوقفت النشاط الرياضي تماماً، وذلك على الرغم من ظهور حالات مصابة بكورونا في بيلاروسيا.

وذكر الاتحاد البيلاروسي لكرة القدم أنه يترقب الأوضاع الراهنة، إلا أنه لا يمكن اتخاذ قرارات تتعلق بإيقاف النشاط إلا في حال رغبة الحكومة، رغم أن الرئيس البيلاروسي صرح في وقت سابق بأنه لا يرى أي داعٍ لإيقاف عجلة النشاط الاقتصادي وغيره من المجالات في البلاد، وأن عواقب توقف النشاط قد تكون أسوأ من عواقب كورونا نفسها على حد قوله.

وعلّق ألكسندر هاليب، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، في تصريحات لصحيفة الصن البريطانية، على ما يحدث قائلاً: "في بيلاروسيا لا أحد يهتم بفيروس كورونا، هي المكان الوحيد في أوروبا الذي لا يزال يلعب كرة القدم، الجميع يتابع الآن الدوري البيلاروسي، إنه شيء لا يصدق، وربما في خلال أسبوع أو أسبوعين سيتوقف النشاط".