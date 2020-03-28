(كاسيكيديان) لجودلفين بطلاً في أستراليا

المصدر: دبي - خالد المهيري

حقق (كاسيكيديان) لجودلفين لقب (دونكاستر بريلود) لمسافة 1500 متر (الفئة الثالثة) الذي أقيم على مضمار (روزهيل) في أستراليا، بقيادة الفارس جيمس مكدونالد، وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.31.66 دقيقة بفارق رأس عن (ماسك أوف تايم) بقيادة الفارس توم ماركواند، وبذلك أصبح البطل مستعداً لمحاولة الفوز بالفئة الأولى في راندويك نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المدرب جيمس كمنغز: "هذا الأداء شبيه بما قدمه في أول موسم له بالسباقات الأسترالية، حينما بلغ قمة الأداء وصل إلى مستوى الفئة الأولى، وحل بالمركز الثالث بسباق كناتالا ستيكس في فلامنغتون".

من جانبه، قال الفارس جيمس مكدونالد: "يستحق المشاركة في ذلك السباق بكل معنى الكلمة".

وأضاف: "كان حريصاً على التقدم بشكل جيد، ومع الوزن الذي سيحمله في الأسبوع المقبل، يفترض أن تكون فرصته كبيرة في السباق".