المصدر: متابعة - طلحة عبد الله

لا يزال الغموض يكتنف مصير الدوري الفرنسي بعد توقفه بدرجتيه الأولى والثانية منتصف الشهر الجاري، بسبب تفشى كورونا المستجد.

فيما أكد نويل لو جريه، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في مقابلة إعلامية، وجود اختلاف في مقترحات الأندية الفرنسية بهذا الشأن، بما في ذلك الفترة التي يحتاج إليها اللاعبون لتعافي الحالة البدنية لديهم، إذ أكد عدد من مسؤولي الأندية أن أنديتهم لن تكون جاهزة للعودة قبل يوليو المقبل.

وقال إن استئناف بطولة الدوري مرهون بالحصول على ضوء أخضر من الحكومة الفرنسية، وليس بمقدور أحد التحكم في تحديد وقت بعينه لعودة النشاط.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استحالة إنهاء البطولة في نهاية شهر يوليو المقبل، مبيناً: "هدفنا دائماً هو عودة النشاط الرياضي في أسرع وقت ممكن بعيداً عن أي مخاطر صحية للاعبين والجماهير".