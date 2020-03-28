إلغاء الدرجات الثلاث يثير مخاوف جماهير ليفربول

المصدر: متابعة - محمد فضل

بثت صحيفة الديلي ميل البريطانية المخاوف وسط أنصار ليفربول في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بمصير الموسم الكروي في إنجلترا، ومطالبة عدد من أندية البريميرليج بإلغاء الموسم الحالي حتى لو دعا الأمر إلى حرمان الريدز من التتويج باللقب في ظل عدم السيطرة على فيروس كورونا الذي انتشر كالنار في الهشيم، موقفاً معظم الدوريات العالمية، ليشل الحياة بكاملها وسط أقطار العالم.

وتُشير تقارير إنجليزية إلى أن الوقت الحالي غير مُناسب لاستكمال الموسم الكروي، مما يتسبب في حرمان ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي اقترب كثيراً من تحقيقه بعد مرور أكثر من 3 عقود من الزمان على تتويج الريدز بلقب آخر نسخة من لقب الدوري الإنجليزي.

وقام الاتحاد الإنجليزي قبل أيام بإلغاء دوريات الدرجة الثالثة حتى السادسة للموسم الحالي إلى جانب منافسات دوريات الهواة، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وينتظر الشارع الكروي في إنجلترا قرارات حاسمة بعد أيام من قبل الاتحاد الإنجليزي والرابطة ستضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بشأن طرح أكثر من خيار لضمان استمرارية البريمرليغ ذي المشاهدة الكبيرة أو إيجاد حل آخر.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، فإنه قد يتم حرمان أندية البريميرليغ من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، إذا أعلن الاتحاد الإنجليزي بطلان النسخة الحالية للدوري المحلي، وأوضحت الصحيفة أن التهديدات ستكون أكبر على أندية البريميرليغ، إذا نجحت بلدان أخرى في استكمال بطولات الدوري لديها.