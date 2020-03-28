نيمار يساعد الأسر الفقيرة بالبرازيل ضد كورونا

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

(التضامن يجب أن يكون أكثر عدوى من الفيروس المستجد)، هكذا علق النجم البرازيلي الشهير نيمار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد انضمامه لمجموعة تضامنية في موطنه البرازيل هدفها مساعدة الأسر الفقير على محاربة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحف اسبانية أن اللاعب الدولي اختار الالتحاق بقافلة تساعد الأسر بالأحياء الفقيرة في ساو باولو البرازيلية التي تعتبر أكثر المناطق تعرضاً لخطر تفشى فيروس كورونا المستجد الذي توفي بسببه نحو 68 شخصاً من مجمل عدد حالات الوفيات في البرازيل والبالغة 92 .

وكان عدد كبير من نجوم الرياضة خصوصاً كرة القدم أعلنوا تضامنهم قولاً وعملاً للحد من تفشى الفيروس المميت عبر التبرعات والانضمام لحملات توعوية ودعوات للبقاء بالمنازل والالتزام بالتوجيهات الصحية.