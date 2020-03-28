إصابة 8 لاعبين في ويست هام بفيروس كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت صحيفة "ذا صن"، أن لدى نادي ويست هام، 8 لاعبين في عزلة ذاتية، بعدما ظهرت عليهم أعراض خفيفة لفيروس كورونا، وأكدت أيضاً أن مصدر بالنادي، أن لديهم استعداد للعب مباريات في يوليو المقبل، من أجل إنهاء الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن موقف اللاعبين مطمئن، وأنهم يقضون فترة الحجر مع أسرهم، وأشارت إلى أن مدير وست هام، ديفيد مويس، دخل في العزلة الذاتية كإجراء احترازي بعد اتصاله المباشر مع ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال، والذي أثبت الفحص إصابته بفيروس كورونا.

وكشف مسؤولون بنادي وست هام، أن جميع لاعبي الفريق لديهم برامج اللياقة البدنية في المنزل، لأن وفق المخطط الحالي، فمن المقرر أن تستأنف التدريبات في 13 أبريل المقبل، فيما ستجرى محادثات أخرى الأسبوع المقبل، لمناقشة الموعد المتوقع لاستئناف النشاط في 30 من الشهر نفسه، مع التأكيد أن أندية الدوري الممتاز الإنجليزي، مستعدة للعب مباريات في يوليو من أجل إنهاء الموسم.